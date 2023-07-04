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الصول: خطاب المشير خليفة حفتر ممتاز دعا خلاله لوحدة ليبيا واستقرارها

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق عضو مجلس النواب علي الصول، على كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، التي  لخصت صوت المواطن البسيط حول توزيع الثروة وإعطاء كل فرد ما يستحقه.

وقال الصول؛ في تصريح صحفي، إن “الخطاب كان ممتازا ودعا فيه حفتر لوحدة ليبيا واستقرارها وعدم عرقلة الانتخابات وأن تكون على قاعدة صلبة”.

وأضاف أن “خروج القوات الأجنبية من ليبيا ودعم قرار الحكومة الليبية بخصوص عوائد النفط والتركيز على حقيقة الوضع في ليبيا ومطالبة عدم تدخل السفير الأمريكي في الشأن الليبي هو مطلب كافة الليبيين”.

وختم موضحًا أنه يدعم “كلمة قائد «القيادة العامة» حفتر التي تطرقت بأن يكون الحل بين الليبيين أنفسهم ودعم القوات المسلحة”.

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صحيفة الساعة 24

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