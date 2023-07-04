بلديات الجبل الغربي يطالبون الدبيبة بإلغاء قرار دمج وتغيير مديريات الأمن

طالب عمداء بلديات منطقة الجبل الغربي “جبل نفوسة”، المنطقة الغربية عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية، بمنع عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومته من تنفيذ دمج وتغيير مديريات أمن الجبل وتجاهل للتركيبة الجغرافية والقبلية للبلديات.

وحذر عمداء البلديات من أن القرار ستترتب عليه حساسيات وانقسامات وإحياء النعرات القبلية بالمنطقة، كما أنه يقسم الجبل الى 3 مديريات “الشرقية و الوسطى و الغربية” بدلًا من 9 مديريات.

وأضافوا، في بيانهم، أن القرار لم يراع الكثير من السلبيات التي ستواجه بلدياتنا، مؤكدين رفضهم للقرار وعدم رضاهم بأي تقسيمات تعارض رغبة أهلنا و مجتمعنا بما يهدد الاستقرار.

وأكدوا على ان عملية الضم قد تُقبل في بعض المناطق التي لها مصالح قبلية و لكنها لن تقبل لدى الغالبية الأخرى، معتبرين أن القرار محاولة عبث بتوازنات الجبل و نطالبكم بإلغاء هذا القرار المزمع تعميمه وتفعيله.