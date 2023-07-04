قيس سعيد: بحثت مع الدبيبة إيجاد حلول سريعة لظاهرة الهجرة غير الشرعية

أجرى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، لبحث عدد من المواضيع أبرزها ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان لها، أنه رئيس الجمهورية التونسية أكد أن الحلّ لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله.

وأشار سعيد إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوما بعد يوم.

كما تم خلال هذه المكالمة التعرض للعلاقات بين البلدين والإرادة المشتركة بهدف مزيد تطوريها في كافة المجالات وتذليل كل العقبات حتى تتحقق آمال شعبنا الواحد في كل من تونس وليبيا وسائر دول المنطقة.