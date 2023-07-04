تنويه هام بشأن موعد وجدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني والراسبين بجميع المواد

نوهت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الثلاثاء بشأن موعد وجدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني للطلبة الذين لم يتمكنوا من العبور في الدور الاول والبالغ عددهم 86536 تلميذ وتلميذة.

وقالت وزارة التربية في منشور لها، “ننوه لأبنائنا تلاميذ شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي للعام الدراسي 2022-2023 من لم يحالفهم التوفيق في الدور الاول بأن امتحانات الدور ا لثاني ستجرى في السادس عشر من شهر يوليو الجاري 2023 .

واشارت مصادر تربوية إلى أنه سيتم نشر جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 الدور الثاني الأسبوع القادم، مضيفةً أنه يسمح لجميع الطلبة الدخول لامتحانات الدور الثاني حتى الراسبين في جميع المواد الدراسية.

واِعتمد وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور “مُوسى المقريفْ”، وَمدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد ” اليوم الثلاثاء 16 ذي الحجة 1444هـ الموافق 04 يوليو 2023م بِمدينة طرابلس نتائج اِمتحانات الدور الأول لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022-2023 بنسبة نجاح بلغت (53.88%).