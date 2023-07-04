الطرابلسي: إعادة تنظيم مديريات الأمن يخدم ليبيا كلها

أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عماد الطرابلسي إصدار قرار بتنظيم ودعم مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية والتي حققت نجاحا ملحوظا، وفق بيان للوزارة.

وقال “الطرابلسي”، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي جاء عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها.

وأضاف، قسمت مديريات أمن الجبل إلى ثلاث مديريات مديرية أمن شرق الجبل وغرب الجبل ووسط الجبل بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية، وتم تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات أسوةً بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور

وأوضح أن مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية ، وقرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي وهو يخدم كل المناطق وليبيا جميعها

وأكد أنه سوف يتم العمل على تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي خلال الفترة القادمة وستشمل المراحل الأخرى كافة المناطق على مستوى ليبيا، وستُفتتح خلال شهرين علـى أقصى تقدير الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس جدير حتى بوابة وازن.

وتابع، سوف يتم إطلاق حملة أمنية ضد التواجد الغير شرعي وجاري التنسيق مع وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا▪، ويجب تعاون الجميع مع وزارة الداخلية من أجل توفير الامن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

واختتم بقوله، نسعى في وزارة الداخلية إلى التعاون مع دول الجوار والاتحاد الاوروبي بما يخدم مصالحنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.