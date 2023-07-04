الكبير وبن قدارة يبحثا دعم جهود المؤسسة لزيادة إنتاج النفط

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الثلاثاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة دعم جهود المؤسسة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء في مكتب الكبير في مقر المصرف المركزي على أن دعم جهود المؤسسة يساهم في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، شدد أمس الإثنين، على ضرورة تحقيق مبدأ الإفصاح عن المصروفات التشغيلية والتموينية للقطاع النفطي.

وأكد الدبيبة خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة على إيلاء حكومة الوحدة الوطنية أهمية لتحقيق مبدأ الشفافية في الإنفاق الحكومي.

ونوه رئيس الحكومة بأنّ أولوية الحكومة تمكين المواطنين في جميع مناطق البلاد من الاستفادة من العائدات النفطية.

وأكد الدبيبة على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة كافة لصالح قطاع النفط والغاز بغية زيادة الإنتاج.

وبحث الاجتماع خطة المؤسسة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز، والإجراءات التنفيذية لخطة تطوير القطاع وفق الميزانية المحددة.