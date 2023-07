اعتمدت وزارة التربية والتعليم، رفقة المركز الوطني للامتحانات نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2022-2023

وبلغت نسبة النجاح في مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) 53.88% بعدد ناجحين بلغ 101.168 طالبا من أصل 187.781، و86.583 طالب لهم دور ثان.

وعن نسبة التعليم الديني بلغت نسبة الناجحين 56.48% بواقع 61 طالبا ناجحا من أصل 108 طلبة متقدمين و47 طالبا لهم دور ثان.

أما عن الصم وضعاف السمع فبلغت نسبة الناجحين وفقا للوزارة 68%، من أصل 93 طالبا وطالبة متقدمين، نجح منهم 51 طالبا، فيما بلغ عدد من لهم دور ثان 42 طالبا وطالبة.

هذا وتقدم أكثر من 188 ألف طالب وطالبة لامتحانات الشهادة الإعدادية في كامل التراب الليبي ولأول مرة بشكل موحد في تاريخ البلاد موزعين على 13 دائرة في 13.184 قاعة امتحانية تخضع لمتابعة 32.199 ملاحظا وأكثر من 3000 مراقب.

وقال وزير التربية والتعليم “موسى المقريف” عن الحالات المتورطة في “الغش” إن اللجنة المكلفة بسير الامتحانات أصدرت بموجب التفويض المنوط بها قرارات إيقاف لعدد من اللجان المكلفة.

وأشارت الوزارة إلى إيقاف اللجنة لـ 96 عضوا مكلفا في مختلف البلديات بينهم 14 مفتشا تربويا و15 رئيس لجنة إلى جانب 36 مراقبا و31 مراقب قاعة.

وأكد المقريف أن موعد العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 سينطلق في موعده المقرر في 3 من سبتمبر المقبل بعد وصول الكتاب المدرسي بشكل كامل إلى مخازن الوزارة

المصدر: وزارة التربية والتعليم

The post بنسبة فاقت 53%.. وزارة التربية والتعليم تعتمد نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار