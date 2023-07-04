داخلية حكومة الوحدة تعلن انطلاق المرحلة الثالثة للخطة الأمنية بمنطقة الجبل الغربي

عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق المرحلة الثالثة لخطة الوزارة الأمنية المستهدف بها منطقة الجبل الغربي بالكامل.

وقال الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي إن وزارة الداخلية قامت بتنظيم ودعم مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية والتي حققت نجاح ملحوظ.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي، جاء عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها.

وأوضح أن مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات مديرية أمن شرق الجبل وغرب الجبل ووسط الجبل بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية.

وذكر الطرابلسي، أنه تم تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات اسوةً بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور

ولفت إلى أن مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية، وقرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي وهو يخدم كل المناطق وليبيا جميعها.

وأكد أنه سوف يتم العمل على تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي خلال الفترة القادمة وستشمل المراحل الأخرى كافة المناطق على مستوى ليبيا.

Trending وزير التعليم الليبي: الكتاب المدرسي وصل بالكامل والدراسة تبدأ 3 سبتمبر

وأشار إلى أنه وخلال شهرين علـى أقصى تقدير ستفتتح الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس جدير حتـى بوابة وازن.

وذكر أنه سوف يتم اطلاق حملة أمنية ضد التواجد الغير شرعي وجاري التنسيق مع وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة تعاون الجميع مع وزارة الداخلية من أجل توفير الامن والاستقرار على كامل التراب الليبي.

وأكد الطرابلسي أن ما تسعى إليه وزارة الداخلية هو التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.