الدبيبة يلتقي وفد “اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي” المعنية بليبيا

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبدالحميد الدبيبة ” صباح اليوم الثلاثاء وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي المعنية بليبيا بقيادة وزير خارجية الكونغو “جون كاغوسو”.

وناقش اللقاء – الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس – مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في المصالحة الوطنية، واستعراض أعمالها في هذا الصدد من منع الصراع، وتقديم الخدمات، وبدء مشروعات التنمية بالتساوي في كافة ربوع ليبيا.

ودعا الدبيبة اللجنة إلى العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع كافه شرائح المجتمع .

وسلّم الوفد، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى محمد” إلى رئيس الوزراء الذي دعا بدوره رئيس المفوضية إلى زيارة ليبيا. وفق بيان صادر عن منصة حكومتنا عبر فيسبوك.