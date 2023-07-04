بمساندة الطيران.. تحشيدات عسكرية تستعد لدخول زوارة ومعبر رأس اجدير

أفاد شهود عيان، اليوم الثلاثاء أن تحشيدات عسكرية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة تستعد لدخول مدينة زوارة ومعبر رأس اجدير، بمساندة الطيران المُسير.

وتأتي العملية العسكرية على خلفية قيام عناصر مسلحة من زوارة، باختطاف محمد بلغيث، نائب آمر قوة الإسناد الأولى الزاوية، محمد بحرون الملقب بـ”الفار”.

وجاء اختطاف بلغيث بعد القبض على عبد الرؤوف الكابو، ورياض بالحاج، التابعين لأحد التشكيلات المُسلحة بالزاوية، والمطلوبين من النائب العام، أثناء مرورهم من معبر رأس اجدير.

وفي السياق، ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، محمود حمزة وعبدالسلام زوبي ومحمود بن رجب ومحمد الحصان وعبدالرؤوف كاره وغنيوة الككلي وعبدالله الطرابلسي وعدد من التشكيلات المسلحة الأخرى بتشكيل قوة مشتركة قوامها 450 آلية مسلحة.

ويأتي القرار لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير وجلب عبدالرؤوف الكابو المطلوب من النائب العام والذي تم القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة.