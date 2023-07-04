الدبيبة يأمر بتشكيل قوة عسكرية مدعومة بالطيران المسير لضبط الأمن بالطريق الساحلي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قراراً، بتشكيل قوة قوامها 450 آلية عسكرية مسنودة بالطيران المسير لضبط الأمن في الطريق الساحلي بين طرابلس و زوارة.

وفقاً للقرار فإن “القوة التي امر الدبيبة بتشكيلها تتكون من اللواء 444 قتال، اللواء 111، جهاز الردع، جهاز دعم الاستقرار ، الامن العام ، مكافحة الارهاب وقـوة الـعملـيـات المشتركة”.

ويأتي القرار الصادر عن الدبيبة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – راس جدير، وجلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام الذي تم القبض عليه ليلة أمس في منذ رأس أجدير بعد اعترض القوة المكلفة بجلبه من مدينة زوارة، داعياً للتنسيق مع امر المنطقة العسكرية الساحل الغربي واعلامه بالمستجدات بشكل دوري.