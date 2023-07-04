الطرابلسي: الوزارة نظمت ودعمت مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية

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قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المكلف عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، إن الوزارة نظمت ودعمت مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية والتي حققت نجاحا ملحوظا.

وأضاف الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي أن إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي جاء عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر وخلصت إلى تنظيم جديد لها.

وأفاد وزير الداخلية أن مديريات أمن الجبل قسمت إلى ثلاث مديريات مديرية أمن شرق الجبل، وغرب الجبل، ووسط الجيل بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية.

ولفت الطرابلسي إلى أن مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية وقرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي وهو يخدم كل المناطق وليبيا جميعها.

وقال كذلك :”سنعمل على تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي خلال المدة القادمة، وستشمل المراحل الأخرى كافة المناطق على مستوى ليبيا”.

وأوضح وزير الداخلية أنه ستفتتح خلال شهرين الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس جدير حتى بوابة وازن.

وأكد أنه سوف يتم إطلاق حملة أمنية ضد التواجد غير الشرعي وجاري التنسيق مع وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا.

وأضاف الطرابلسي :”يجب تعاون الجميع مع وزارة الداخلية لتوفير الأمن والاستقرار على كامل التراب الليبي ونسعى في الوزارة إلى التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالحنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب”.