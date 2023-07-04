“المشري” يناقش مع وفد الاتحاد الأفريقي الترتيبات لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة الليبية

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا متمثلا في كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن الوفد سلم رسالة خطية إلى خالد المشري، من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

وتم خلال اللقاء مناقشة ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا المؤتمر وترشيح عضوٍ عن المجلس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية له.

وشدد خالد المشري، على ضرورة التعجيل والإسراع بهذا الملف وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

وأشاد وفد الاتحاد الإفريقي بمجهودات خالد المشري، في هذا الملف وعلى دعمه الدائم للّجنة واستجابته السريعة لترشيح مندوب عن المجلس للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، كما أشاد الوفد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6.

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