النائب العام يعلن القبض على 9 متهمين بجرائم قتل وتجارة مخدرات في الزاوية

الوطن| رصد

أعلن النائب العام الصديق الصور عن ضبط 9 من أصل 65 متهماً بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والقتل في مدينة الزاوية.

وقال الصور،“إيفاءً بواجب إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة، وردّ تداعيات أفعال الجماعات القائمة على إدارة نشاط الاتجار في الموادالمخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية، نفذنا مخططاً إجرائياً أوصلنا إلى خمسة وستين متهماً بارتكاب جرائم ضد النفس كان جلهمغائباً عن الإجراءات منذ سنوات.

وبمطالعة النائب العام نتائج العمل الضبطي، وجه النيابات والمكونات الأمنية بالاستمرار في نشاطها القضائي تعزيزاً لسيادة القانون،ومواصلة العمل وفق آليات ضامنة لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مرتكبي جرائم القتل.