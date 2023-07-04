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بن شرادة: ما لم تكن هناك مؤسسات تحمي مخرجات “الأجسام الشرعية” يعتبر كل شيء حبرًا على ورق

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري “سعد بن شرادة”، أن القوانين الانتخابية صدرت عن النواب والدولة ولابد من سلطة موحدة تشرف على الانتخابات بخارطة طريق واضحة.

وقال “بن شرادة” في تصريحات صحفية، أن النواب والدولة هما من يكلف هذه الحكومة، حسب الاتفاق السياسي.

وأضاف، هناك مجموعات مسلحة عبارة عن أذرع لبعض الدول التي تحاول عرقلة قيام الدولة الليبية.

وأشار أنه، في حال رفض الحكومة الجديدة، ليبيا سترجع إلى نقطة الصفر.

ولفت إلى أنه، ما لم تكن هناك مؤسسات تحمي مخرجات الأجسام الشرعية في ليبيا يعتبر كل شيء حبرًا على ورق.

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«بن شرادة» سعد بن شرادة

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صحيفة الساعة 24

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