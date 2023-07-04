أول تعليق من جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي بشأن التحركات للقبض على الكابو

أعلن جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي، أن قواته تجهزت لإحضار عبدالرؤوف الكابو المقبوض عليه بمعبر رأس اجدير والمطلوب لمكتب النائب العام بناء على تكليف من وزارة الدفاع .

وفي وقت سابق، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، محمود حمزة وعبدالسلام زوبي ومحمود بن رجب ومحمد الحصان وعبدالرؤوف كاره وغنيوة الككلي وعبدالله الطرابلسي وعدد من التشكيلات المسلحة الأخرى بتشكيل قوة مشتركة قوامها 450 آلية مسلحة.

ويأتي القرار لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير وجلب عبدالرؤوف الكابو المطلوب من النائب العام والذي تم القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة.