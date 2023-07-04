مصادر عسكرية توضح موقف الجويلي.. وتحذر: التحشيد العسكري قد يقود لحرب شاملة

أكدت مصادر عسكرية أن اللواء أسامة جويلي يرفض استخدام القوة ضد أطراف سياسية بحجة مكافحة التهريب، على خلفية الاحداث والمستجدات الاخيرة في الساحل الغربي.

وقالت المصادر العسكرية في تصريحات تلفزيونية أن القوة العسكرية في المنطقة الغربية مستعدة لمواجهة أي تغيير بالمواقع السياسية عسكرياً.

وحذرت المصادر العسكرية أن التحشيد العسكري وما يحدث في المنطقة الغربية قد يقود إلى مواجهة وحرب شاملة.

على ذات الصعيد، أفادت مصادر اعلامية مساء اليوم الثلاثاء، بتمركز قوة كبيرة تابعة للواء 111 مجحفل وقوة مكافحة الإرهاب في مدينة السواني باتجاه كوبري الزهراء.

ووفقا للمصادر الاعلامية فإن عدد من الآليات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية بإمرة أسامة الجويلي تتمركز الآن في مدينة العزيزية.

وتستعد القوة المعززة في السواني والعزيزية لإطلاق عمليات عسكرية بمنطقة الساحل الغربي.

وفي السياق، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، محمود حمزة وعبدالسلام زوبي ومحمود بن رجب ومحمد الحصان وعبدالرؤوف كاره وغنيوة الككلي وعبدالله الطرابلسي وعدد من التشكيلات المسلحة الأخرى بتشكيل قوة مشتركة قوامها 450 آلية مسلحة.

ويأتي القرار لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير وجلب عبدالرؤوف الكابو المطلوب من النائب العام والذي تم القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة.