بالأسماء.. النائب العام يعلن ضبط 65 متهمًا في مدينة الزاوية

أعلن السيد النائب العام المستشار الصديق الصور، اليوم الثلاثاء ضبط 65 متهمًا في مدينة الزاوية بارتكاب جرائم قتل و9 من الضالعين في نشاط الإتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأفاد النائب العام أن المتهمون ارتكبوا انتهاكات طالت حقوق بعض السكان في الزاوية، وكان جلهم غائباً عن الإجراءات منذ سنوات.

وأشار النائب العام الى أنه تم حلّ تعقيدات تنظيم أنشطة غير مشروعة بضبط 9 متهمين من أرباب تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحضارهم؛ وتحديد هوية المنخرطين في النشاط.

وبمطالعة النائب العام نتائج العمل الضبطي؛ وجه النيابات والمكونات الأمنية بالاستمرار في نشاطها القضائي تعزيزاً لسيادة القانون، ومواصلة العمل وفق آليات ضامنة لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول مكافحة آفة المخدرات ؛ وملاحقة مرتكبي جرائم القتل.