أبرز ما جاء في كلمة وزير الداخلية بشأن تقسيم و دمج مديريات الأمن

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي دمج مديريات أمن الجبل الغربي في 4 مديريات فقط .

وقال الطرابلسي، أن قرار ضم المديريات لا رجعة فيه ولا أحد يتوجه لي أو للحكومة فهو قطعي تم توقيعه.

وأشار وزير الداخلية الى أنه تم تشكيل لجنة مختصة اشتغلت لمدة 3 شهور لتنظيم المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لمديريات الأمن بالمناطق.

وأضاف الطرابلسي :”تم تنظيم مديريات الأمن الـ9 بمناطق الجبل الغربي إلى 4 مديريات والتي كانت في السابق مديرية أمن واحدة”.

وتابع الطرابلسي :”-مديرية الأمن الأولى شرق الجبل وستكون في غريان، وهي من مزدة إلى غريان إلى ككلة وتتمركز في غريان ولديها قسم نجدة وبحث جنائي ومرور”.

وقال أن مديرية الأمن الثانية وسط الجبل تتمركز في لرياينة وستكون بين الزنتان والرياينة و الرجبان و جادو مضيفًا أن مديرية الأمن الثالثة غرب الجبل ستكون في نالوت، والرابعة في غدامس وهي منطقة حدودية.

وأعلن الطرابلسي ان الساحل الغربي تم تقسيمه لمديريات أمن؛ الزاوية و صبراتة و صرمان و العجيلات و الجميل و زوارة.

أبرز ما جاء في كلمة وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023م:

▪️قامت الوزارة بتنظيم ودعم مديريات أمن طرابلس وطوقها ضمن خطتها الأمنية والتي حققت نجاح ملحوظ

▪️إعادة تنظيم مديريات الأمن بمناطق الجبل الغربي جاء عقب تشكيل لجنة مختصة عملت لأشهر لتنظيم هذه المديريات وخلصت إلى تنظيم جديد لها

▪️قسمت مديريات أمن الجبل إلى ثلاث مديريات مديرية أمن شرق الجبل وغرب الجبل ووسط الجبل بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس كونها منطقة حدودية

▪️تم تجهيز كامل الدعم لهذه المديريات اسوةً بالدعم الذي قدم لمديريات أمن طرابلس وطوقها ليشمل مراكز الشرطة وأقسام البحث الجنائي والنجدة والمرور

▪️مسألة الأمن مرتبطة ببعضها ولا تخضع للتقسيمات الجغرافية ، وقرار ضم مديريات أمن الجبل الغربي وتنظيمها بين المناطق والمدن نهائي وهو يخدم كل المناطق وليبيا جميعها

▪️سوف يتم العمل على تنظيم مديريات أمن الساحل الغربي خلال الفترة القادمة وستشمل المراحل الأخرى كافة المناطق على مستوى ليبيا

▪️ستُفتتح خلال شهرين علـى أقصى تقدير الأبراج الحدودية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا من معبر رأس جدير حتـى بوابة وازن

▪️سوف يتم اطلاق حملة أمنية ضد التواجد الغير شرعي وجاري التنسيق مع وزارة العمل لتنظيم العمالة الوافدة في ليبيا

▪️يجب تعاون الجميع مع وزارة الداخلية من أجل توفير الامن والاستقرار على كامل التراب الليبي

▪️نسعى في وزارة الداخلية إلى التعاون مع دول الجوار والاتحاد الاوروبي بما يخدم مصالحنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب