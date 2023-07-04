المشري يبحث مع وفد “لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى” ملف المصالحة الوطنية

ناقش رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” مع وفد لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا ملف المصالحة الوطنية، مشاركة المجلس في المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة، وترشيح عضو عن المجلس لحضور الاجتماعات التحضيرية.

جاء ذلك خلال استقبال المشري، بالعاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، وفد اللجنة متمثلا في كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري، حيث سلّم الوفد رسالة خطية إلى المشري من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي. وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على «فيسيوك».

وشدد المشري على ضرورة التعجيل بملف المصالحة الوطنية، وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية، وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

كما أشاد وفد الاتحاد الأفريقي بمجهودات المشري في هذا الملف، ودعمه الدائم للّجنة واستجابته السريعة لترشيح مندوب عن المجلس للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للمؤتمر، بالإضافة إلى «إشادة الوفد بنتائج اجتماعات اللجنة المشتركة «6+6».