الدبيبة والكبير يتفقان على التنسيق بين “المالية والتخطيط والمركزي” لعرض كافة المصروفات

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة ” مع مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023.

جاء ذلك خلال اجتماعهما أمس الثلاثاء، بمقر المصرف المركزي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ، ومستشار المحافظ ” مصطفى المانع” .

وأفادت حكومة الوحدة الوحدة المؤقتة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن الحاضرين أكدوا على ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وأن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء،وعلى ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.

كما اتفق الحاضرون على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية.