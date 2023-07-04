إحالتهم لِلتَّحقيق.. إيقاف 99 مِن المُكلَّفين بِأعمال اِمتحانات شهادة التَّعليم الأساسي

أَعْلن الدّكتور “مُحسن الكبيّر” وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات، رَئيس اللجنة العليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامة عَن إيقاف 99 من المُكلَّفين بِأعمال اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي والديني والصم وضعاف السمع (الدور الأول) للعام 2022 – 2023م.

وَأوضح “الكبيّر” أن مِنْ بين مَن تمَّ إيقافهم رؤساء لِجان، وَمراقبين، ومُلاحظين، وَمفتِّشين تربويين، موضحاً أن الموقوفين تم إحالتهم لِلتَّحقيق الإداري، لِارتكابهم مُخالفات في أعمال الاِمتحانات بِاللجان المُكلَّفين بها.

وَكان وزِير التَّربية والتَّعليم قد أكَّد في اِجتماع سابق بِاللجنة العليا للإشراف على اِمتحانات الشهادات العامة، إيقاف كل من يُخالف اللوائِح، والقوانين من الملاحظين، ولِجان الإشراف على الاِمتحانات عن العمل، وإحالته إلى التَّحقيق.

يُشار إلى أن وزير التَّربية والتَّعليم أصدر القرار رقم 822 لِسنة 2023م بِتشكيل لِجان للتَّحقيق في مخالفات نظم الاِمتحانات، وتفويض وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات بإجراءات الإيقاف عن العمل لِكل من يرتكب أو يشتبه في اِرتكابه مُخالفات في أعمال الاِمتحانات.