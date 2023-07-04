وزير الداخلية : أي مهاجر بلا كفيل سيرحل إلى بلده والعملية العسكرية مستمرة بالمنطقة الغربية

أكد وزير الداخلية عماد الطرابلسي استمرار العملية العسكرية التي أطلقتها وزارة الدفاع ضد المهربين وتجار المخدرات في مناطق غرب طرابلس وأنها آتت أكلها وهي تسير بشكل جيد.

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي أن: “العملية العسكرية مستمرة وبعمل دؤوب وهناك نتائج مهمة ستظهر اليومين القادمين”.

وأضاف الطرابلسي أن : “المجرمون والمهربون ليس لهم حاضنة شعبية وتم رفع الغطاء الاجتماعي عليهم والآن هم مختبؤون في مناطقهم”.

وتابع وزير الداخلية : “لن نكون “خفراء لأوروبا” من موجات الهجرة غير الشرعية ولن نسمح أن تكون ليبيا موطنا للمهاجرين غير الشرعيين، وملف الهجرة لن نتحمل مسؤوليته وحدنا”.

وأعلن الطرابلسي الى أنه ستكون هناك حملة “قوية للغاية” ضد المهاجرين في ليبيا الذين يقيمون فيها دون أوراق رسمية، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الوزارة في هذه الحملة.

وقال الطرابلسي: “ينبغي على كل من لديه عامل بدون أوراق رسمية للمسارعة في تصحيح وضعه”.

وشدد وزير الداخلية الى أن أي مهاجر ليس لديه كفيل في ليبيا سيرحل إلى بلده.