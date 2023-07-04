شرطة الصابري تكشف عن ملابسات ‘جريمة’ عائلية بحق طفل ‘ذي همّة’

تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري من إنقاذ أحد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتجزه ذووه في غرفة من الصفيح بشكل قاس ودون رعاية أو اهتمام.

وقالت إدارة العلاقات والتعاون فرع المنطقة الشرقية في بلاغ إن معلومات وردت لمركز شرطة الصابري “حول الموضوع وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الصابري فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات.

وأضافت الإدارة أنه بعد التحري تبين ان الطفل يعاني منذ مدة من قسوة ذويه الذين يقومون “بإطعامه من فتحة تحت الباب الفولاذي.. حيث لايتم الاهتمام بصحته او حالته البدنية او النفسية.. ودون ملابس”.

وبمُتابعة مباشرة لمن مدير أمن بنغازي أحمد الشامخ ومساعد الشوؤن الأمنية عاطف احبارة لحالة الطفل أصدر تعليماته بتقديم الرعاية الجيدة له.

وفور ثبوت المعلومية تم إتخاذ الإجراءات اللازمة في المسؤولين عن هذا الفعل..وتم نقل الطفل لمستشفى الاطفال بمدينة بنغازي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بحسب البلاغ نفسه.

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