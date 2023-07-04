شرطة الصابري تنقذ طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة يحتجزه ذويه في غرفة دون رعاية واهتمام

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن أعضاء التحريات بمركز شرطة الصابري تمكنوا من إنقاذ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يحتجزه ذويه في غرفة من الصفيح دون رعاية أو اهتمام.

وأضافت المديرية أن معلومات وردت لمركز شرطة الصابري حول الموضوع وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات.

وأفادت أنه بعد التحري تبين أن الطفل يعاني منذ مدة من قسوة ذويه اللذين يقومون بإطعامه من فتحة تحت الباب الفولاذي، دون الاهتمام بصحته أو حالته البدنية او النفسية وبدون ملابس.

وأشارت المديرية إلى أنه فور ثبوت المعلومية تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في المسؤولين عن هذا الفعل.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه تم نقل الطفل لمستشفى الأطفال بمدينة بنغازي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.