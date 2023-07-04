| الدبيبة يدعو اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للعمل من داخل ليبيا

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2023/07/05 على الساعة 00:19

: دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، إلى العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع شرائح المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة بقيادة وزير خارجية الكونغو جون كاغوسو، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على “فيسبوك”.

وناقش اللقاء، مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في المصالحة الوطنية، واستعراض أعمالها في هذا الصدد من منع الصراع، وتقديم الخدمات، وبدء مشروعات التنمية بالتساوي في كافة ربوع ليبيا.

وسلّم الوفد، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى محمد، إلى رئيس الوزراء الذي دعا بدوره رئيس المفوضية إلى زيارة ليبيا.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، التقى الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد حسن اللباد، والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، آخر التطورات في مشروع المصالحة الوطنية والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.