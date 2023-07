مكتب النائب يكشف عن ضبط نحو 80 متهما في قضايا جرائم قتل واتجار بالمخدرات في الزاوية

أعلن مكتب النائب العام الوصول إلى 65 مطلوبا في جرائم قتل بمدينة الزاوية و ضبط 9 آخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأضاف مكتب النائب العام في منشور بفيسبوك، أن معظم الوقائع المعنية تعود إلى أعوام سابقة، وبعضها إلى العام 2011.

وأوضح المكتب أنه تم توجيه النيابات والقوات الأمنية إلى الاستمرار في النشاط القضائي لتعزيز سيادة القانون وملاحظقة مرتكبي الجرائم ومكافحة المخدرات، وفق قوله.

المصدر: مكتب النائب العام

