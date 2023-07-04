الشركة العامة للكهرباء تعلن تشغيل وشحن محطة “بئر الغنم”

الوطن| رصد

أنهت الشركة العامة للكهرباء تشغيل وشحن محطة حقن 11/30 ك.ف بعد تجهيزها بخلايا جديدة، وإتمام اجراء الاختبارات التشغيلية لها،وكذلك تم شحن عدد 9 خطوط جهد 11 ك.ف لتغذية المناطق المجاورة للمحطة .

الجدير بالذكر أن المحطة تغذي مجموعة من محطات التحويل جهد 30 ك.ف وهي: محطة أبوشيبة, وادي الحي, رأس اللفع, هويسه, ناصر, جنوب صرمان, القرية – بئر الغنم.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد محطات التحويل القديمة والمتهالكة واستبدالها بأخرى جديدةلتلبية احتياجات المناطق من الطاقة الكهربائية، ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواطنين.