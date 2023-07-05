شكشك والكيلاني يبحثان آلية عودة مرضى التوحد من “مصر والأردن” تدريجياً

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الموقتة وفاء الكيلاني آلية عودة مرضى التوحد من الساحتين الأردنية والمصرية تدريجيا، وسبل توفير المخصصات المالية لسداد ديون مزودي الخدمات العلاجية لهؤلاء المرضى بالساحتين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الثلاثاء بمقر ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة بالديوان.



ووفق بيان نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك»، تطرق المجتمعون إلى الوقوف على مدى جاهزية مراكز التوحد بالمدن كافة لاستقبال مرضى التوحد.

كما أكد شكشك على ضرورة حلحلة الإشكاليات العالقة بهذا الملف بشكل نهائي من الناحيتين المالية والإجرائية، وقيام الوزارة باختصاصها من خلال وضع جدولة كاملة لعودة الأطفال تدريجيا إلى أرض الوطن.