جلب (الكابو)..الدبيبة يشكل قوة من 450 سيارة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير

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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الثلاثاء تشكيل قوة مشتركة قوامها (450) آلية مسلحة لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير.

وحدد الدبيبة مهام القوة إضافة إلى إعادة حركة السير بالطريق الساحلي اتخاذ إجراءات جلب المتهم المطلوب من قبل النائب العام المدعو عبدالرؤوف الكابو .

وأضاف رئيس الحكومة أن المطلوب تم القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة.

وشدد الدبيبة على ضرورة التنسيق مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وإعلامه بالمستجدات بشكل دوري.

وقبضت قوة عسكرية مكلفة من النائب العام الصديق الصور الإثنين على مجرم مطلوب في قضايا عدة يدعى عبدالرؤوف الكابو زعيم تشكيل مسلح بالزاوية مشهور بـ”الكابوات” متهم بقضايا القتل والتهريب وأحد أهم تجار المخدرات في المنطقة الغربية.

وعلى إثر هذه العملية حاولت تشكيلات مسلحة من زوارة بعد القبض على الكابو بمعبر رأس جدير اعتراض القوة المنفذة للعملية رافضين عملية القبض عليه.