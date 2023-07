أعلن وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي” تنظيم مديريات أمن طرابلس وتاجوراء وقصر بن غشير وسهل الجفارة وجنزور.

وأفاد الطرابلسي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بتنظيم مديريات أمن الجبل الغربي (نفوسة) عبر ضمها ودمجها في 3 مديريات عوضا عن 9 في السابق.

وقال وزير الداخلية، إن منطقة الجبل ستتكون من 3 مديريات، الأولى مديرية شرق الجبل مقرها في غريان، ووسط الجبل في الرياينة، وغرب الجبل في نالوت.

وأوضح الطرابلسي أن هذا الإجراء سيسهل عمليات القبض على المطلوبين بعد انفتاح المدن على بعضها أمنيا.

وأضاف الطرابلسي أنهم واجهوا مشاكل فنية وأخرى مناطقية خلال عملهم في ضم مديريات الأمن في بعض المدن والمناطق.

وأكد الطرابلسي أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، داعيا إلى عدم مراجعة الحكومة بهدف الاعتراض عليه، “كونه يعمل للصالح العام”.

وشدد الوزير على أنه لا يمكن قياس مديريات الأمن على المجالس البلدية المتفردة بالمدن، إذ “يتطلب فرض الأمن وملاحقة الجريمة جهودا موحدة”.

وطالب وزير الداخلية المكلف المواطنين والمكونات الاجتماعية وكافة المدن والمناطق بدعم عمل المديريات، فور قرار ضمها وتوحيدها.

وبيّن الطرابلسي أنه تم دعم المديريات المذكورة بالأفراد والآليات إلى جانب أعمال الصيانة والتطوير، وفق إمكانية الوزارة، على حد تعبيره.

وأعلن الطرابلسي أنه سيكون هناك قرارات مشابهة في المنطقتين الشرقية والغربية بالتعاون مع الكوادر الأمنية فيها.

وحول جهاز الحدود، أوضح وزير الداخلية أنهم شرعوا في صيانة النقاط الحدودية، مؤكدا قرب فتح الأبراج الحدودية على خط الحدود الليبية مع تونس.

المصدر: مؤتمر صحفي

The post من 9 إلى 3.. وزارة الداخلية تدمج مديريات جبل نفوسة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار