النائب العام الليبي يضبط 65 متهماً بارتكاب جرائم و 9 تجار مخدرات في الزاوية

أعلن النائب العام الليبي اليوم الثلاثاء، القبض على 65 متهماً بارتكاب جرائم في مدينة الزاوية، وضبط 9 آخرين لقيامهم بالإتجار في المخدرات.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إنه وإيفاءً بواجب إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة ورد تداعيات أفعال الجماعات القائمة على إدارة نشاط الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية.

وأضاف أن أعضاء الضبط القضائي المنسّبين إلى الغرفة الأمنية المشتركة الزاوية باشروا اختصاصاتهم بمعية القوة الأمنية المنوط بها إجراء مخطط التدابير الاحتياطية قبل المتهمين بارتكاب الانتهاكات التي طالت حقوق بعض السكان في مدينة الزاوية، وكذلك الضالعين في إدارة أنماط التعامل في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتابع: فترتب عن النشاط الإجرائي وصول الضابطة القضائية إلى 65 متهماً بارتكاب جرائم ضد النفس كان جلهم غائباً عن الإجراءات منذ سنوات.

كما أدركت جهة الاستدلال، تحت إشراف الإطار القضائي في مكتب النائب العام، غاية حل تعقيدات تنظيم أنشطة غير مشروعة بضبط 9 متهمين من أرباب تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وإحضارهم وتحديد هوية المنخرطين في هذا النشاط جميعهم.

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وبمطالعة النائب العام نتائج العمل الضبطي وجه النيابات والمكونات الأمنية بالاستمرار في نشاطها القضائي تعزيزاً لسيادة القانون، ومواصلة العمل وفق آليات ضامنة لتضافر سلطات إنفاذ القانون حول مكافحة آفة المخدرات وملاحقة مرتكبي جرائم القتل.