العرفي: بعض الأطراف تصطاد بالماء العكر وتحاول إعادة البلاد للصراع

صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي بأن الأحداث السياسية الأخيرة تنبئ بأن المشهد السياسي سيكون مربكا أكثر ما لم نتدارك الأمر، وأن الوضع السياسي الحالي يحتم على جميع الأطراف البدء من حيث انتهت لجنة 6+6.

وأكد العرفي إلى أن بعض الأطراف تصطاد في الماء العكر وتحاول إعادة البلاد للصراع بهدف إفشال الانتخابات مشيراً أن إغلاق المنشآت النفطية أمر مستبعد ولو حدث ذلك فإن المتضرر هو الشعب

وعن خطاب حفتر الأخير قال ان به تجاوزات ولكنه استند على تقارير الجهات الرقابية التي كشفت عن عمليات الفساد،

إضافة إلى تقارير هيئة الرقابة وديوان المحاسبة التي كشفت عن فساد كبير في السلطة التنفيذية.