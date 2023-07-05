العرفي: جلسة الأسبوع القادم لإعادة ترتيب القرارات غير المسؤولة الصادرة عن النائب الثاني

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي إلى أن، النواب متمسكون برفضهم للنهج العبثي الذي تسير به هيئة الرئاسة، ويجب إعادة النظر في خلل الهيئة.

وأشار “العرفي”، في تصريحات صحفية، إلى أن جلسة الأسبوع القادم ستكون لإعادة ترتيب القرارات غير المسؤولة الصادرة عن النائب الثاني.

واعتبر أن اعتذار نجيب حجيل في بيان رسمي عن توليه رئاسة المحكمة الدستورية، صحيح وسليم، وأشكره على ذلك.

ولفت إلى أنه، قرار حجيل بُني على معرفته التامة بتجاوز النائب الذي أصدر قرار تكليفه لأفراد ذوي درجات أعلى منه.

وتابع قائلا: يجب أن تكون القرارات الصادرة من هيئة الرئاسة بحضور أعضاء النواب، ويصوت عليها من يشاء ويرفضها من يشاء، ولكن هذه السياسة الحاصلة ليست من العمل البرلماني ، على حد قوله..