“دبيبة” يناقش مع وفد الاتحاد الأفريقي مشاركة حكومته بالمصالحة الوطنية الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا بقيادة وزير خارجية الكونغو جان كلود جاكوسو.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن اللقاء ناقش مشاركة حكومة الوحدة في المصالحة الوطنية، واستعراض أعمالها في هذا الصدد من منع الصراع، وتقديم الخدمات، وبدء مشروعات التنمية بالتساوي في كافة ربوع ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أن دبيبة، دعا اللجنة إلى العمل عن قرب من داخل ليبيا والتواصل مع كافه شرائح المجتمع.

وسلم الوفد، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى محمد فكي، إلى رئيس الوزراء الذي دعا بدوره رئيس المفوضية إلى زيارة ليبيا.

وكان النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، التقى اليوم، وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، رئيس اللجنة رفيعة المستوى الخاصة بالشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد حسن اللباد، والوفد المرافق له.

واستعرض اللقاء الذي حضره عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، آخر التطورات في مشروع المصالحة الوطنية والخطوات العملية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة.

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كما استعرض اللقاء وضع المقترحات التي تضمن حسن تنظيم هذا الحدث الوطني، وتهيئة أسباب النجاح له، من خلال التأكيد على مشاركة كل الأطراف دون إقصاء لأي طرف، بالإضافة إلى مناقشة المراحل الأخيرة لتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر الجامع الخاص بالمصالحة الوطنية.