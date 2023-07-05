القبض على مطلوب بأكثر من 16 محضرًا ببنغازي

الوطن| رصد

تمكن قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على مطلوب على ذمة أكثر من 16 محضر وقائع نصب واحتيال وتهديدبالقتل، في منطقة الليثي عُقب ورود معلومات لدي قسم التحريات العامة.

وعقب ورود أحد الأشخاص من المطلوبين لدى المحامي العام ولدى مركز شرطة بوعطني على ذمة 11محضراً تتضمن النصب والإحتيال علىمواطنين ومركز شرطة رأس إعبيدة على ذمة ثلاثة ومركز شرطة الحدائق على ذمة محضرين إحداها تهديد احد المواطنين بالقتل ومطلوب لدىمركز شرطة القوارشة على ذمة عدة محاضر.

وفي إطار الخطة الموضوعة من قبل رئيس قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عقيد الشلطامي لضبط المطلوبين والخارجين عنالقانون، وبعد ورود معلومات بظهور الشخص المطلوب بمنطقة الليثي خرج أعضاء التحريات للتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عنالشخص المطلوب وإلقاء القبض عليه والانتقال به إلى القسم وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.م.خ من مواليد 1979 وتم تسليمه إلى مكتبالمحامي العام لأستكمال باقي الإجراءات.