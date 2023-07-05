ماما سليمان :تعيين وعزل شاغلي المناصب السيادية دون توافق المجلسيْن هو استمرار ضعف أداء المؤسّسات

قال عضو المجلس الأعلى للدولة ولجنة 6+6 ماما سليمان أن، ما يحدث من تعيين وعزل شاغلي المناصب السيادية دون توافق المجلسيْن هو ترسيخ للواقع واستمرار ضعف أداء المؤسّسات.

وأضاف “سليمان” في تصريحات صحفية أن، الدعوات المطالبة بتقاسم الموارد أو الثروة مستغربة في هذا التوقيت في ظلّ انتشار الفساد وهشاشة المؤسّسات الرقابية والتشريعية.

وأشار إلى أنه، كان يجب المطالبة بإصدار القوانين الانتخابية للخروج من هذه المرحلة التي وصل فيها الفساد إلى مؤشرات خطيرة.

وأوضح أن، توزيع الموارد أو الثروة يجب أن يكون من خلال ميزانيات معتمَدة وتُصرف للبلديات أو المحافظات وليس من خلال لجان تقاسم المغانم على حساب الفئات الضعيفة.