شاهد.. النيابة العامة تستلم رسمياً المطلوب عبدالرؤوف الكابو

أعلنت النيابة العامة، اليوم الاربعاء عن استلامها رسميًا المدعو عبدالرؤوف الكابو حيث تم نقله من زوارة الى طرابلس واحالته الى السجن لاتخاذ باقي الاجراءات .

وإجراءً لتعليمات المستشار النائب العام ؛ قصد منسوب قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات ؛ محل توقيف المقبوض عليه ( ع. ك) عبدالرؤوف كابو؛ ثم تمم إجراء نقله إلى مقر مكتب النائب العام ؛ بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق؛ وجهاز دعم الاستقرار؛ وفرع إدارة إنفاذ القانون ؛ الذين اسهموا في فتح طريق جلب المتهم ؛ وتأمينها .

وبذلك وجه النائب العام وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم في إطار الضمانات الإجرائية المقررة .

وفي وقت سابق، اجتمع وزير داخلية الحكومة الليبية “عصام بوزريبة” رفقة عضو مجلس النواب “علي بوزريبة” ونائب رئيس جهاز دعم الاستقرار “حسن بوزريبة” مع ممثلين عن مكتب النائب العام.

وأفادت المصادر أنه جرى الاجتماع حول التعاون لتسليم “عبدالرؤوف الكابو” بشكل آمن، بتأمين من قوات المنطقة الغربية دون تدخل من القوة المشكلة من حكومة الوحدة الوطنية .

وبحسب المصادر تم الاتفاق مع النائب العام “الصديق الصور” مقابل وقف تقدم القوات العسكرية اتجاه مدينة الزاوية، حيث تتولى قوات المنطقة الغربية تأمين نقل المطلوب من زوارة إلى طرابلس تحديدا “كوبري الـ 17” لتتسلمه من هناك اللجنة المكلفة من النائب العام.

وفي وقت سابق، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، محمود حمزة وعبدالسلام زوبي ومحمود بن رجب ومحمد الحصان وعبدالرؤوف كاره وغنيوة الككلي وعبدالله الطرابلسي وعدد من التشكيلات المسلحة الأخرى بتشكيل قوة مشتركة قوامها 450 آلية مسلحة.

ويأتي القرار لإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس رأس اجدير وجلب عبدالرؤوف الكابو المطلوب من النائب العام والذي تم القبض عليه ليلة أمس بمنفذ رأس اجدير وتم اعتراض القوة المكلفة بجلبه في مدينة زوارة.