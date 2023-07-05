الدبيبة يلتقي الكبير لمناقشة الإنفاق الحكومي للنصف الأول من العام 2023

التقى رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طهر اليوم بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار المحافظ، لتقييم ومناقشة الإنفاق الحكومي نصف السنوي للعام 2023.
وشدد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.
وارجى الاجتماع على التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والمصرف المركزي، لعرض كافة المصروفات بشكل تفصيلي، ليعرف المواطنون كافة أين تذهب المخصصات المالية
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