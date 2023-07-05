الدبيبة يلتقي الكبير لمناقشة الإنفاق الحكومي للنصف الأول من العام 2023

وشدد الحاضرون على ضرورة الاستمرار في الإفصاح عن كافة المصروفات الحكومية خلال العام الجاري، وضرورة أن يشمل مؤسسات الدولة كافة دون استثناء كما أكدوا على ضرورة الاهتمام بالمواطنين، وتقديم الخدمات لهم، موضحين أن ما يزيد عن 80% من الميزانية يذهب للمواطنين بشكل مباشر.