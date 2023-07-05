المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو ملف المصالحة الوطنية

الوطن/متابعات

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري في طرابلس اليوم ، وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا متمثلا في كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وحيدة العياري، حيث سلّم الوفد رسالة خطية إلى المشري من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.