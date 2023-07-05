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المشري يبحث مع وزير خارجية الكونغو ملف المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة  خالد المشري في طرابلس اليوم ، وفد لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى الخاصة بليبيا متمثلا في كل من وزير خارجية جمهورية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمد الحسن اللباد، والممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وحيدة العياري، حيث سلّم الوفد رسالة خطية إلى المشري من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي.
وناقش اللقاء ملف المصالحة الوطنية والترتيبات لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة ومشاركة المجلس الأعلى للدولة في هذا المؤتمر وترشيح عضوٍ عن المجلس للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية له.
وأكد المشري على ضرورة التعجيل والإسراع بهذا الملف وتوسيع دائرة التواصل ليشمل كل الأطراف الليبية من أجل التوصل لحلول شاملة للأزمة الليبية وإقامة انتخابات ناجحة تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.
الوسوم

#خالد المشري المبعوث الخاص للرئيس الكونغولي المجلس الأعلى للدولة ليبيا ملف المصالحة الوطنية

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الوطن الليبية

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