مشيرب: كان هدفي من المشاركة في ثورة فبراير نشر العدل وبناء الإنسان

زعم عبد الرزاق مشيرب، خطيب مسجد بن نابي بطرابلس، أن هدفه من المشاركة في ثورة فبراير نشر العدل وبناء الإنسان، بحسب تعبيره.

وقال مشيرب في منشور عبر «فيسبوك»: “كلمة عن نفسى. عندما شاركت فى ثورة فبراير لم يكن هدفي مباني ولا منتجعات ولا مولات ولا فنادق ولا قطارات ولا شيء من هذه الأمور، كان هدفى هو رفع الظلم ونشر العدل وتحقيق المساواة وبناء الإنسان ورفع معدل الوعى بالتعليم الحقيقى وصولا لبناء مجتمع محترم ووطن يليق بنا”، على حد قوله.

وأضاف “كل الأمور التى ذكرتها فى بداية حديثى من أمور الحياة كنت أراها تحصيل حاصل وهى نتاج بناء الإنسان القويم وفق معادلة أن الإنسان يبنى مكونات الحضارة ولكن مكونات اىحضارة لوحدها لا تبنى الإنسان”، بحسب وصفه.

وتابع “لذلك لا يمكننى اليوم أن أشعر بالسعادة ولو رأيت حضارة طوكيو المادية قد استقرت فى كل مدينة من مدننا ما دمت أرى الفساد والظلم والجهل متفشيا والإنسان ذليلا خانعا”، وفقا لحديثه.