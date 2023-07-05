النيابة العامة الليبية تتسلم عبدالرؤوف الكابو وتعلن فتح الطريق الساحلي

أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، نقل المطلوب من مدينة الزاوية (ع.ك) إلى مقر المكتب، بمساعدة أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق وجهاز دعم الاستقرار وفرع إدارة إنفاذ القانون، الذين أسهموا في جلب المتهم وفتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى رأس اجدير.

وحسب بيان المكتب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه النائب العام المستشار الصديق الصور وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم في إطار الضمانات الإجرائية المقررة.

ومساء الإثنين، أوقف عبدالرؤوف الكابو، المطلوب لدى النيابة العامة، خلال عودته إلى ليبيا قادما من تونس عبر منفذ رأس جدير الحدودي.

وجرى اعتراض قوة مكلفة بجلب المطلوب في مدينة زوارة، ليوجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع عبدالحميد دبيبة، أمس الثلاثاء، قادة ورؤساء 12 جهة عسكرية وأمنية بتشكيل قوة “قوامها 450 آلية مسلحة” وذلك لجلب المطلوب، وإعادة حركة السير بالطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير”.

واستقبل النائب العام المستشار الصديق الصور أمس وفدا من أعيان وحكماء مدينتي الزاوية وزوارة، وقال مكتبه في بيان إن أعضاء الوفد طلبوا استجلاء الإجراء القانونية الخاصة بضبط المواطن.

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وأكد النائب العام للوفد أن المعني مطلوب لدى سلطة التحقيق؛ وقد ارتكن إجراء ضبطه على الأوامر القضائية الصادرة في مواجهته عقب تحقيق ظروف وملابسات إسهامه في ارتكاب واقعات قتل، واتجار في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، وتهريب محروقات.

وأشار إلى ضرورة استجابة قادة الجهات الضبطية المختصة إلى إنفاذ أوامر النيابة العامة دون إرجاء، بالمبادرة إلى اتخاذ إجراءات عرض المتهم على النيابة العامة في أوقات تدرأ عنهم مسؤولية التأثير في سير العدالة، والامتناع عن أداء الواجب، ومساعدة مقبوض عليه على الهرب.