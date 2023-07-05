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النائب العام يعلن تسلّمه “الكابو” وفتح الطريق الساحلي طرابلس -رأس إجدير

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

أعلن مكتب النائب العام، مساء الأربعاء، نقل المطلوب من مدينة الزاوية  عبد الرؤوف الكابو  إلى مقر المكتب، بمساعدة  أفراد قوة دعم المديريات بالمناطق وجهاز دعم الاستقرار وفرع إدارة إنفاذ القانون، الذين أسهموا في جلب المتهم وفتح الطريق الساحلي من طرابلس إلى رأس اجدير .

وحسب منشور  على الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على الفيسبوك  وجه النائب العام المستشار ” الصديق الصور ” وكيله بممارسة إجراءات التحقيق في الواقعات المنسوبة إلى المتهم في إطار الضمانات الإجرائية المقررة ،

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الوطن الليبية

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