| سعيد يؤكد للدبيبة أن حلّ الهجرة لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية

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2023/07/05 على الساعة 10:15

: تطرق الرئيس التونسي، قيس سعيّد، خلال مكالمة هاتفية جمعته مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية وضرورة تكاتف الجهود من أجل إيجاد حلول سريعة لها.

وذكّر الرئيس التونسي بأن حلّ الهجرة غير النظامية “لا يمكن أن يكون إلا جماعيا بين كل الدول المعنية سواء جنوب البحر المتوسط أو شماله”، مشيرا إلى المبادرة التي كان أعلنها بضرورة عقد اجتماع في مستوى القمة بين كل الأطراف للقضاء على الأسباب قبل معالجة النتائج التي تتفاقم يوما بعد يوم، وفق بيان للرئاسة التونسية.

كما تم أيضا التعرض للعلاقات بين البلدين والإرادة المشتركة بهدف مزيد تطوريها في كافة المجالات وتذليل كل العقبات حتى تتحقق آمال شعبنا الواحد في كل من تونس وليبيا وسائر دول المنطقة.

يذكر أن تونس تشهد انتشارا غير مسبوق للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، الأمر الذي أحدث فوضى عارمة في محافظة صفاقسية(جنوب البلاد) وصلت حد تبادل العنف بين المهاجرين والأهالي .

وتعيش صفاقس،منذ ليل الأحد، على وقع اشتباكات خلّفت إصابات وخسائر مادية كبيرة في المدينة التي باتت تمثل أهم نقطة لانطلاق الهجرات غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية.

وانطلقت المناوشات التي تكاد تكون يومية بين الطرفين، في ظل تعبير سكان مدينة صفاقس عن انزعاجهم من وجود عشرات الآلاف من الأفارقة الذين يعيشون في أوضاع مزرية، ومطالبتهم بإجلائهم نحو بلدانهم الأصلية، أو الاتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي على فتح أبواب الهجرة أمامهم. لكن تلك المناوشات تطورت وانتقلت إلى الشوارع، وتم استعمال الحجارة، مما تسبب في تسجيل خسائر مادية تتعلق خاصة بالسيارات، إضافة إلى إصابات بدنية.

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