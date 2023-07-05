باحثون إيطاليون يصلون ليبيا لاستكمال دراسات جيولوجية ببنغازي والجبل الأخضر

الوطن| رصد

استقبلت جامعة بنغازي، الثلاثاء فريق بحثي إيطالي وفقًا لاتفاقية علمية دولية بين جامعة بنغازي عن طريق قسم علوم الأرض بكليةالعلوم ومركز إيبيليو للأبحاث الكاريستية بإيطاليا وجامعة كاتانيا.

ذكر رئيس قسم علوم الأرض الدكتور عوض بلال،” أن الزيارة سوف تستمر لمدة 12 يوماً وستبدأ باجتماعات مع إدارة الجامعة وإدارة كليةالعلوم ومجلس قسم علوم الأرض وسيتبع ذلك رحلات حقلية مكثفة لاستكمال الدراسات السابقة للكهوف والظواهر الكاريستية بمنطقة سهلبنغازي والجبل الأخضر.

والجدير بالذكر أن رئاسة الجامعة قامت العام الماضي 2022 بإعادة تفعيل مذكرة التفاهم الدولية بين الجامعة ومركز إيبيليو للأبحاثالكاريستية وجامعة كاتانيا بعد توقف دام 13 عامًا وتبع ذلك زيارات علمية متبادلة.

من جانبه تقدم رئيس قسم علوم الأرض بجزيل الشكر والعرفان لكلًا من: رئيس جامعة بنغازي عز الدين الدرسي ووكيل الجامعة للشؤونالعلمية و عميد كلية العلوم على دعمهم الدائم لقسم علوم الأرض.