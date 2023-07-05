حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم (الاربعاء 05 يوليو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 05 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يبقى الطقس دون تغير على معظم المناطق ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي من يوم الجمعة على مناطق الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-30)مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا ، و مـابين (34-38)مْ على الدواخل، وتسجل ارتفاع بداية من يوم الجمعة.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا علي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على معظم المناطق مابين (28-32)مْ.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (39-44)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تتحول يوم الجمعة إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ.