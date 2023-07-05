المبعوث الأمريكي: باتيلي يعمل حالياً على خطة تحمل موعداً محدداً للانتخابات

أعلن المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن المعبوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي يعمل حالياً على خطة تحمل موعداً محدداً للانتخابات.

وقال نورلاند، خلال ندوة حوارية، أدارها الباحث السياسي حافظ الغويل: “لا بديل عن الانتخابات في ليبيا، من أجل توحيد البلاد وإعادة إضفاء الشرعية، حيث إن باتيلي يعمل الآن على خطة سيُطلقها قريبًا تحمل موعدًا محددًا للانتخابات الليبية”.

وأضاف “الهدف الآن هو كيف سنجعل باقي الأطراف يقبلون بنتائج الانتخابات، حتى وإن أتت بمن لا يحبونه مثل سيف الإسلام أو حفتر أو الدبيبة أو أي من المترشحين”.

وتابع “الهدف هو اتفاق جميع الأطراف الفاعلة مع الشعب على من سيقود البلاد حتى تتمكن الحكومة من إدارة العملية الانتخابية على الأرض وإجراء انتخابات نزيهة، و يجب أن تكون هناك خارطة طريق للانتخابات ذات مصداقية ولن نتوقف عن المطالبة بذلك لأننا تعلمنا من درس انتخابات 2021”.