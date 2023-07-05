المريمي: اختيار حكومة جديدة موحدة يجب أن يحظى بتوافق داخلي

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، أن “عملية اختيار الحكومة الجديدة الموحدة يجب أن يحظى بتوافق داخلي بين الأطراف الليبية”.

وقال المريمي، في تصريح صحفي، إن “البعثة الأممية تمثل المجتمع الدولي في الأزمة الليبية وذلك من أجل الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة والتعامل معها”.

وتابع أن “إشراك المجتمع الدولي وإطلاعه على العملية السياسية والتوافق بين المجلسين يهدف لعدم تكرار ما حدث مع حكومة «الاستقرار» التي كلفت من البرلمان ولم يتعامل معها المجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن “الخطوات التي اتفق عليها بين البرلمان والأعلى للدولة تسير حسب الترتيبات، والتي بدأت بتشكيل لجنة (6+6) لإعداد القوانين الانتخابية”.

ختم موضحًا أنه “تأتي لاحقاً الخطوات الأخرى المتمثلة في إصدار القوانين واعتمادها من البرلمان، ومن ثم تشكيل الحكومة وإعلان الجدول الزمني لإجراء الانتخابات”.