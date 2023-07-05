| السفير الليبي بروما: نعمل من أجل الانتخابات

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2023/07/05 على الساعة 10:50

: أكد السفير الليبي في روما مهند يونس، أن هناك تطورات إيجابية في ليبيا وتعمل حكومة الوحدة الوطنية على ضمان أن يتمكن الشعب الليبي من اختيار ممثليه في أسرع وقت ممكن.

وقال السفير الليبي، إن “الليبيون سئموا الحرب ويريدون السلام. الصراع ذو طبيعة سياسية”، موضحا انه من خلال الانتخابات ستحقق البلاد الاستقرار.

من جهة أخرى، أكد مهند يونس،في لقاء مع غرفة التجارة الإيطالية الليبية، أن إيطاليا هي “الشريك الأول” لليبيا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأضاف: “على الرغم من كل المشاكل السياسية في السنوات الماضية، فإن حكومة الوحدة الوطنية تريد إعطاء دفعة قوية للغاية للاقتصاد الليبي“.

وتابع “نرى أن هذا هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم وتحقيق الاستقرار، بما في ذلك الاستقرار السياسي، مع العلم بوجود شراكة تاريخية مع العديد من الدول الصديقة بدءاً من شريكنا الأول وهو إيطاليا“.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الإيطالية الليبية نيكولا كوليكي الإمكانيات الكبيرة في قطاع التنمية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللتعليم والتدريب الوظيفي، مع إيطاليا في دور “المركز” لتدريب الشباب الليبيين؛ الفكرة العامة المتمثلة في جعل إيطاليا وليبيا جسراً مكوناً من علاقات شخصية وإنسانية وثقافية وليس مجرد تجارة.