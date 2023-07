إدانة ليبية لاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على “جنين”

عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها لاستمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وآخرها العدوان على مخيم جنين.

وطالبت الخارجية في بيان الأربعاء، بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وفق البيان.

وأكد بيان الخارجية رفض الأعمال الإجرامية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي إلى التحراك إزاء هذه الأفعال.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، عملية عسكرية وُصفت بأنها “الأوسع على جنين ومخيمها منذ 2002”

المصدر: وزارة الخارجية + ليبيا الأحرار

